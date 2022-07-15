أبرز 7 أسئلة عن "الإيصال الإلكتروني" بعد تطبيق 153 شركة المنظومة

كتب هانى الحوتى

بدأت 153 شركة كبرى، تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني منذ مطلع شهر يوليو الجاري، ويتم تباعًا استكمال انضمام باقي الشركات للمنظومة على 4 مراحل تمتد حتى عام 2023، بهدف التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليًا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة عن منظومة الإيصال الإلكتروني.



1- هل الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية، تنضم لمنظومة الإيصال الإلكتروني أم تستمر على منظومة الفاتورة؟ ج- يجب على الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية، والتي يكون جزء من معاملاتها B2C أن تقوم بإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال التكامل مع المنظومة، واستخدام الـAPIs الخاصة بالإيصال الإلكتروني، والمعاملات الخاصة بالـB2B يستمر إرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإذا كانت معاملات الشركة كلها B2C يتم إرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكتروني فقط.



2- هل يمكن التكامل مباشرة مع المنظومة من خلال النظم المحاسبية الخاصة بالممول ERP أو نقاط البيع POS من قبل الفرق التقنية الخاصة بالشركة أو من خلال فريق تقني خارجي؟ ج- لا تلزم مصلحة الضرائب الشركات المنوطة بالاشتراك في منظومة الإيصال الإلكتروني بالتعامل مع شركة بعينها لإجراء عمليات التكامل، حيث للشركة الحرية في اختيار من يقوم بعملية التكامل لها سواء كانت فرق تقنية داخل الشركة أو خارجها.



3- ما هي الروابط الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني؟ ج- منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والمنظومتان قائمتان على نفس المنصة.



4- هل يمكن بدء الممول مباشرة على بيئة التشغيل الفعلي؟ ج- منظومة الإيصال الإلكتروني حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، وتعمل على بيئة التشغيل التجريبي لحين الانتهاء من اختبار إجراءات التكامل مع المنظومة ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي ونقل الممولين (المشاركين في التشغيل التجريبي) على البيئة الفعلية طبقًا لقرارات الإلزام.



5- ما هي الشروط الواجب توافرها في الإيصال المطبوع للمستهلك النهائي؟ ج- يجب أن يحتوي الإيصال المطبوع على المعرف الفريد الخاص بالإيصال UUID والـQR Code ليتمكن المستهلك النهائي من البحث/الاستعلام عن الإيصال على المنظومة باستخدام المعرف الفريد أو الـQR Code.



6- ما هي إصدارات الإيصالات الملزمة للمولين على البيئة الفعلية ابتداءً من أول يوليو الجاري؟ ج- يتم إصدار الإيصالات من خلال استخدام V1 فقط.



7- ما هي المستندات المطلوبة تسليمها للتسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني؟ ج- 1- يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني مرفق به مستندات التسجيل إلى المركز الضريبي/ المأمورية المختصة من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة.

2- يقوم الموظف المسئول بالمركز الضريبي/المأمورية المختصة بالإطلاع على صور المستندات الرسمية عن طريق البريد الرسمي والتحقق من استيفائها.