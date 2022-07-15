"آثار الإسكندرية": قلعة قايتباى استقبلت 15 ألف زائر من جنسيات مختلقة خلال العيد

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت قلعة قايتباى إقبالا متزايدا فى الأيام الأخيرة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، أن ذلك الاقبال يأتى بسبب حرص الزائرين على زيارة أيقونة الإسكندرية، وأكبر موقع أثرى بمحافظات الوجه البحرى والاستمتاع بالجو الجميل أعلى أسوار القلعة وحرص الزائرين على زيارة الأثر الإسلامى الهام وتفقد الأماكن المختلفة بالقلعة ومنها الصهريج الأثرى والأسوار الداخلية والأسوار الخارجية والبرج الرئيسى بطوابقه الثلاثة ومسجد القلعة الأثرى والسراديب الساحلية للقلعة.

وأضاف "متولي"، أن عدد الزائرين للقلعة تخطى 15 ألف زائر منهم أكثر من ألف أجنبى من جنسيات مختلفة، وشجع متولى الزائرين خلال فصل الصيف لاستخراج تصاريح الزيارات السنوية لأنها فرصة كبيرة لدخول أكبر عدد ممكن من المواقع الأثرية والمتاحف بكل أنحاء الجمهورية، طوال السنة بأسعار مخفضة 50 جنيها لتلاميذ المدارس، و125 جنيها لطلبة الجامعات و400 جنيه للمصريين.