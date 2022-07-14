وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، أن فرنسا تنظم العرض العسكري هذا العام بطابع خاص مع تكريم دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوات الفرنسية المنتشرة فيها ومعظمها من الدول المجاورة لروسيا أو أوكرانيا وهم استونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، بأنه بمجرد انتهاء العرض العسكري، ستؤدي المطربة الفرنسية "كانديس باريس" أغنية مؤلفة خصيصا لهذه المناسبة بعنوان "فرنسا".

وأضافت القناة أن هذا العرض يعد فرصة لإظهار المعدات الجديدة للجيوش الفرنسية مثل مركبة الاستطلاع والقتال المدرعة "جاجوار" إلى جانب الجيل الجديد من المدرعة متعددة المهام فرنسية "جريفون" المدرعة التي تحل تدريجيا محل المدرعة الامامية (فاب) في القوات البرية وستحلق المروحية الخفيفة "ألويت" وطائرة الدفاع الجوي "ميراج 2000 سي". والعرض الجوي الذي ستشارك فيه طائرات أوروبية عدة سيشمل للمرة الأولى طائرة مسيرة من نوع "ريبر" تستخدم في منطقة الساحل لتعقب الإرهابيين.

وأضافت القناة أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" سيرأس العرض الذي سيجري في جادة الشانزليزيه المرموقة في الصباح قبل أن تجري قناتا "فرانس2" و"تي إف1" أول مقابلة تلفزيونية معه منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا في أبريل الماضي.

وأوضحت القناة أن شعار العرض هو "تقاسم الشعلة" في إشارة ثلاثية إلى الارتباط بين الجيش والدولة من جهة وشعلة "المقاومة" التي جسدها "أوبير جيرمان" رفيق التحرير الأخير الذي توفي العام الماضي من جهة أخرى، والشعلة الأولمبية التي تستضيفها باريس حتى دورة الألعاب الأولمبية التي ستنظم فيها عام 2024.

ومن جانبه، ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الخميس، أن نحو 6300 شخص سيشاركون هذا العام في هذا العرض بينهم 4925 جنديا من المشاه وتشارك في العرض أيضا 64 طائرة وطائرة مسيرة و25 مروحية و200 حصان و181 مركبة آلية.