246 مليون دولار زيادة بصادرات مصر لدول مجلس التعاون الربع الأول من 2022

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول "يناير-مارس" من العام الجارى وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات خلال تلك الفترة نحو مليار و340 مليون دولار، بينما كانت مليار و93 مليون دولار في الربع المناظر من العام السابق 2021، بزيادة بلغت 246 مليون و967 ألف دولار.

وتقاسمت كلا من الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية صدارة دول مجلس التعاون المستقبلة لصادرات مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات نحو 576 مليون و692 ألف دولار فى الربع الماضى، مقابل 340 مليون و211 ألف دولار في نفس الربع عام 2021، زيادة بلغت 236 مليون و481 ألف دولار.

وبلغت صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية نحو 612 مليون و559 ألف دولار في الربع الماضي، مقابل 479 مليون و451 ألف دولار في الربع المناظر عام 2021، بزيادة بلغت 133 مليون و108 ألف دولار، وتوزعت الصادرات المصرية بين الدول الثلاث "البحرين وعمان وقطر والكويت" بواقع 19 مليون و687 ألف دولار بالربع الأول من العام الجارى، و51 مليون و314 ألف دولار صادرات مصرية إلى سلطنة عُمان، و3 ملايين و203 ألف دولار صادرات إلى قطر، و77 مليون و478 ألف دولار صادرات إلى الكويت.