15 توجيها من قطاع المعاهد الأزهرية لمراكز تصحيح الشهادة الثانوية.. تعرف عليها

كتب لؤى على

تبدأ أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت 16 يوليو الجارى، وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات الخاصة بمراكز التصحيح وهى على النحو التالى:

- إبلاغ قسم الشرطة الواقع في دائرته مركز التصحيح لتوفير خدمة شرطية 24 ساعة يوميا بالسلاح وذلك حتى نهاية أعمال المركز وتوفير كافة وسائل التأمين لمركز التصحيح .

- توفير المنظفات ووسائل التعقيم والتطهير وجهاز كشف الحرارة قبل بدء أعمال المركز .

- التأكد من كفاية ما يحتاجه المركز من الأثاث اللازم من مقاعد ومناضد ومكاتب ومراوح وخلافه وفقا لأعداد مقدري الدرجات ومشرفي المواد والحجرات .

- ندب الإداريين والخدمات المعاونة طبقا للمادة 17 لسنة 2012 م من قرار فضيلة الإمام الأكبر رقم 251 ويراعى تطبيق قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 19 لسنة 2019 م والتأكيد على الخدمات المعاونة بالقيام بالمهام التالية : البدء بتجهيز المركز لاستقبال مقدري الدرجات قبل بدء التصحيح بيومين ، المحافظة على نظافة المركز بحيث يتم تعقيم وتطهير جميع الحجرات والطرقات ودورات المياه قبل وبعد نهاية التصحيح بصورة يومية ، الالتزام بالنوبتجيات وتأمين المركز بصفة مستمرة .

- يحظر دخول أي عضو من العاملين بمركز التصحيح دون ارتداء الكمامة ، ويتم الكشف على الجميع بجهاز كشف الحرارة والتأكد من سلامتهم ، وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة لأي عضو يحظر دخوله المركز ويوجه فورا إلى التأمين الصحى.

- مراعاة التباعد المطلوب بين المصححين وجميع العاملين .

- توزيع المسئوليات وإعداد كشف بتوزيع العمل على المساعدين ومشرفي المواد .

- يختص رئيس مركز التصحيح ومساعدوه بمتابعة جميع الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بالمركز .

- أخذ إقرار على جميع مقدري الدرجات والمراجعين الفنيين ( بكل مادة على حده ) بقيامهم بتدريس منهج المادة التي يقوم بتصحيحها للشهادة الثانوية .

- توفير الهدوء التام والجو المناسب لعملية التصحيح وتسخير كافة إمكانات المنطقة لإنجاح مراكز التصحيح في إتمام أعمالها على أكمل وجه .

- حصر عدد الأوراق وعدد مقدري الدرجات لكل مادة ، وحصر عدد اللجان بما يتناسب مع أعداد مقدري الدرجات في كل تخصص .

- إعداد إحصاء يومى بعدد المظاريف التي يتم تصحيحها في كل مادة ويسلم للجنة النظام والمراقبة أولا بأول .

- في حالة وجود عجز في مقدري درجات أي تخصص يتم الرجوع لموجه عام المادة بالمنطقة دون غيره وتحت مسئوليته لسد هذا العجز ، وتخطر إدارة الامتحانات بالمنطقة بأسماء من تم انتدابهم لقرار التصحيح فيما لا يخالف لائحة الامتحانات .

- على لجنة البريد بمركز التصحيح التأكد من تصحيح كافة الأوراق والمظاريف قبـل إرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة وتعد هذه اللجنة مسئولة مسئولية كاملة في حالة إرسال أوراق دون تصحيح إلى لجنة النظام والمراقبة - قبل مغادرة مركز التصحيح في نهاية كل يوم يتم تفتيش المكان جيدا خوفا من نسيان ورقة إجابة في الأدراج أو على المقاعد أو بينها .

- أخـذ إقـرار على جميع العاملين بالمركز بعـدم وجـود موانع قانونيـة للاشتراك في أعمال التصحيح وفقا للمادة ( 74 ) من اللائحـة ( 251 ) لسنة 2012 الخاصة بموانع الاشتراك في أعمال الامتحانات حـتى الدرجة الرابعة وهي كالتالي : وجود صلة قرابة وفقا للمادة ( 74 ) من اللائحة ( 251 ) لسنة 2012 الخاصة بموانع الاشتراك في أعمـال الامتحانات حتى الدرجة الرابعة . الحصول على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م . الحصول على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م .