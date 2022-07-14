وشددت اللجنة في بيان لها اليوم وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" على شرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط الحالى .

وكانت المؤسسة اللليبية للنفط قد أكدت في بيان لها ، اليوم الخميس، التقارير الواردة بشأن تواجد عدد من السيارات المسلحة في نطاق مبنى المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.. مشيرة الى أن هذه السيارات تشير تبعيتهم إلى الغرفه الأمنية المشتركة مصراتة.

وشددت المؤسسة على أن حماية مبنى المؤسسة هو واجب وطني تجاه كل شخص غيور على هذا الصرح، الذي يمثل كل الليبيين، محملةً في الوقت نفسه هذه القوة ومن يكلفها بالتواجد في أسوار المقر الرئيسي للمؤسسة مسؤولية أى عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره.

واختتمت المؤسسة البيان بدعوتها لجميع الجهات السيادية بالدولة الليبية للقيام بواجبها للحفاظ على مؤسسة كل الليبيين.