وزير خارجية النمسا: تداعيات الحرب اتسعت خارج حدود أوكرانيا وأوروبا

أ ش أ

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم أن تداعيات الحرب الراهنة اتسعت خارج حدود أوكرانيا وأوروبا، مشيرا الى أن العالم يعاني حاليا بشدة من مشكلات الهجرة والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة ونقص المساعدات الإنسانية .

وأوضح الوزير في تصريح اليوم الخميس، أن التعاون الاوروبي ضرورة لجعل العقوبات المفروضة على روسيا فعالة مع تحقيق أقل قدر ممكن من الضرر على الاقتصاد الأوروبي.

وقال الوزير - عقب عودته من المشاركة فى اجتماع وزراء خارجية دول وسط أوروبا " سنترال 5 " فى بودابست - أنه ناقش مع نظرائه الاوروبيين تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها العالمي والعقوبات ضد روسيا وأولويات رئاسة التشيك للاتحاد الاوروبي اضافة الى الحاجة إلى منظور أوروبي موثوق بشأن ضم دول غرب البلقان الى عضوية الاتحاد الاوروبي .

وذكر الوزير أن النمسا لديها مسئولية جيوسياسية ليس فقط تجاه أوكرانيا ولكن أيضًا تجاه دول غرب البلقان.