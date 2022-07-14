وزيرة الخارجية الألمانية: رفع العقوبات لن يضمن إمدادات الغاز من روسيا

كتب أحمد عرفة

استبعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تخفيف العقوبات على روسيا، مؤكدة ضرورة ضمان عدم حدوث انقسام في بلادها بين مؤيد ومعارض للعقوبات، نظرا لتداعياتها على ألمانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن رفع العقوبات لن يضمن إمدادات الغاز من روسيا، ولكننا سنواجه ابتزازا مضاعفا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن هذا هو السبب في أننا سنبقي أيضا على هذه العقوبات، وفي نفس الوقت سوف نضمن عدم حدوث انقسام في المجتمع، موضحة أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما هي بحاجة إلى دعمنا.