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وزارة الصحة السعودية تعلن رصد أول حالة لمصاب بفيروس جدرى القرود

الخميس، 14 يوليه 2022 08:03 م
وزارة الصحة السعودية تعلن رصد أول حالة لمصاب بفيروس جدرى القرود جدري القرود
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، الخميس، عن رصد حالة إصابة بمرض جدرى القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

وطمئنت وزارة الصحة السعودية، الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت الوزارة السعودية، استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة ( وقاية ) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.


وزارة الصحة السعودية

السعودية

فيروس جدري القرود

جدري القرود

اليوم السابع بلس



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