هيئة التأمين الاجتماعى تستحوذ على نصيب الأسد من دعم الخزانة العامة

كتبت نورا فخرى

تستحوذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على النسبة الأكبر من الدعم الموجه من الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية الجديد 2022/2023، بواقع 57.5% من إجمالي 331.3 مليار جنيه.

ومن المقرر تحقيق زيادة في قيمة الدعم المقدر حصول الهيئة عليه خلال السنة المالية 2023/2022، وتتساوى نسبتها مقارنة بنسبة الزيادة المقدرة للسنة المالية 2022/2021.

وتوضح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، أسباب الزيادة في قيمة الدعم المقرر للهيئة الحصول عليه خلال السنتين الماليتين الجارية والجديدة، والذي حصلت عليه في السنة المالية 2020/2022، حيث يتبين أنه قد صـدر القانون رقم 148 لسنة 2019 متضمنا في المادة 111 منه التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى بلغت قيمته نحو 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7٪ فائدة مركبة سنويًا، على أن يؤدى هذا القسـط لمدة خمســــيـن (50) ســــنة مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي التزامات ومساهمات الخزانة العامة المقررة بالقانون.

وتشير لجنة الخطة والموازنة إلى أن حكم المادة 113 من ذات القانون تضمن سداد القسط بواقع جزء من اثنى عشر جزءا خلال السنة المالية المستحق عنها القسط، وسداد كل جزء في الأسبوع الأخير من كل شهر.