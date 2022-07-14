اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 06:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة التأمين الاجتماعى تستحوذ على نصيب الأسد من دعم الخزانة العامة

الخميس، 14 يوليه 2022 05:30 ص
هيئة التأمين الاجتماعى تستحوذ على نصيب الأسد من دعم الخزانة العامة لجنة الخطة والموازنة - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستحوذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على النسبة الأكبر من الدعم الموجه من الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية الجديد 2022/2023، بواقع 57.5% من إجمالي 331.3 مليار جنيه.
 
ومن المقرر تحقيق زيادة في قيمة الدعم المقدر حصول الهيئة عليه خلال السنة المالية 2023/2022، وتتساوى نسبتها مقارنة بنسبة الزيادة المقدرة للسنة المالية 2022/2021. 
 
وتوضح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، أسباب الزيادة في قيمة الدعم المقرر للهيئة الحصول عليه خلال السنتين الماليتين الجارية والجديدة، والذي حصلت عليه في السنة المالية 2020/2022، حيث يتبين أنه قد صـدر القانون رقم 148 لسنة 2019 متضمنا في المادة 111 منه التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى بلغت قيمته نحو 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7٪ فائدة مركبة سنويًا، على أن يؤدى هذا القسـط لمدة خمســــيـن (50) ســــنة مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي التزامات ومساهمات الخزانة العامة المقررة بالقانون. 
 
وتشير لجنة الخطة والموازنة إلى أن حكم المادة 113 من ذات القانون تضمن سداد القسط بواقع جزء من اثنى عشر جزءا خلال السنة المالية المستحق عنها القسط، وسداد كل جزء في الأسبوع الأخير من كل شهر. 

مجلس النواب

خطة النواب

التأمين الاجتماعي

الهيئات الاقتصادية

الخزانة العامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حصاد "خطة النواب" بدور الانعقاد الثانى.. ناقشت 518 مشروعا بقانون أبرزهم الحسابات الختامية والموازنة والتخطيط العام والمالية الموحد.. و20 طلب إحاطة.. وقراران لرئيس الجمهورية.. والجلسة العامة رفضت ضريبة الملاهى

السبت، 09 يوليه 2022 08:00 ص

"خطة النواب" توافق على منحة بـ7.9 مليون دولار لتحسين نظام المشتريات الحكومية

الأحد، 03 يوليه 2022 05:48 م

"خطة النواب" توصى بالتحقق من استخدام الصناديق الخاصة فى أغراضها

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:00 ص

خطة النواب: 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية فى الموازنة الجديدة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:21 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة