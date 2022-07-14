هل نقص الحديد أثر لاحق لعدوى كورونا؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

نقص الحديد هو حالة تحدث عندما يفتقر الجسم إلى مستويات الحديد الكافية في الجسم، مما يحد من أداء الوظائف الحيوية ويشكل العديد من المخاطر الصحية، ولكن هل نقص الحديد أثر لاحق لعدوى فيروس كورونا.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يحتاج جسم الإنسان إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى كل جزء من أجزاء الجسم، والميوجلوبين ، وهو بروتين يوفر الأكسجين للعضلات.

لهذا السبب ، إذا لم يتم تعويض الفقد أو النقص أو سوء امتصاص الحديد بشكل كافٍ باتباع نظام غذائي غني بالحديد، فقد يقع الشخص في حالة من نقص الحديد.

في حين أنه يحدث غالبًا عندما لا يحصل جسمنا على ما يكفي من الحديد من الأطعمة التي نتناولها أو لا يمتص المعدن بكفاءة ، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا عندما يكون لدى الجسم ما يكفي من الحديد ولكن لا يمكنه حمله بشكل فعال إلى الخلايا هذا هو الحال في الغالب مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة أو أمراض كامنة مثل السرطان.



هل هناك صلة محتملة بين فيروس كورونا ونقص الحديد؟ قالت الدكتورة أنكيتا بيديا، استشاري الأمراض المعدية بمستشفيات HCMCT في الهند، "لقد وجدت دراسات مختلفة علامات التهابية متزايدة في مرضى كورونا ذوى الأعراض الحادة، والتي تنتج في الواقع مادة الهيبسيدين- مادة كيميائية مهمة تنطلق من الكبد، مما يساعد في تنظيم و امتصاص الحديد في الخلايا "

وهذا مسار شائع جدًا عندما يتعلق الأمر بالعدوى البكتيرية. ولكن بطريقة ما، لوحظ أيضًا مع فيروس كورونا ، حيث لوحظ أيضاً نقص الحديد.

سبب نقص الحديد بعد الإصابة بفيروس كورونا علاوة على ذلك، أوضحت أن المرضى الذين يعانون من عدوى كورونا الشديدة يميلون أيضًا إلى الحصول على شكل مرتفع من مستويات الفيريتين ، وهو بروتين دم يحتوي على الحديد ولكن بدلاً من الإشارة إلى كفاية الحديد ، فإنها تشارك أنه مؤشر على تفاعلات المرحلة الحادة (APR) ، وهي علامات التهابية تظهر تغيرات كبيرة في تركيز الدم أثناء الالتهاب. وبحسب الأبحاث يمكن أن يكون سبب نقص الحديد بعد الإصابة بفيروس كورونا التهاب طويل وشديد في الجسم، وبالنظر إلى أن الجسم لا يزال يكافح العدوى، أو يتعامل مع عدم التوازن في العناصر الغذائية، أو يعاني من أي فقدان للدم ، خاصة في حالة النساء ، فمن المحتمل أن تحدث أوجه نقص.

ويمكن أن يؤثر هذا الاضطراب في عملية التمثيل الغذائي للحديد على الرفاهية العامة ويؤخر تعافيك من المرض".

ويستمر المرضى الذين يتعافون من كورونا في الإبلاغ عن التعب الشديد وضيق التنفس وضعف الشهية وآلام الصدر والدوخة والضعف الإدراكي وتساقط الشعر. علامات نقص الحديد والأطعمة التي تعالجها الإرهاق والتعب هو أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، وتشمل الأعراض الأخرى الضعف وشحوب الجلد وألم الصدر وسرعة ضربات القلب أو ضيق التنفس والصداع والدوار.

يوصي الأطباء بتناول اللحوم والدجاج والخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والبنجر والقرنبيط والبقوليات والمكسرات والفواكه الجافة هي أفضل مصادر الحديد.

الحديد عنصر غذائي معقد ، حيث يعتمد امتصاصه واستخدامه في أجسامنا على عوامل مختلفة ومصادر طبيعية آمنة لزيادة تناولك للحديد وحمض الفوليك والبروتين وفيتامين ب 12 وهي عناصر مغذية داعمة تخليق الحديد في أجسامنا.

يُعرف الحديد من المصادر الحيوانية باسم حديد الهيم ويوجد في اللحوم والأسماك ويعرف الحديد من النباتات باسم الحديد غير المعدني، ويوجد في بعض الخضروات والأطعمة المدعمة بالحديد.

ويتم امتصاص الحديد الهيم (مصدر حيواني) بشكل أفضل عن طريق الجسم من الحديد غير المعدني (مصدر نباتي) ، لأنه يحتاج إلى فيتامين C لتعزيز امتصاصه في أجسامنا.

تشمل بعض المصادر الحيوانية صفار البيض ، والدجاج ، والكبد ، والتونة / السمك ، ولحم الضأن ، والطحال ، أو الديك الرومي ، والتي يجب تناولها.

تشمل المصادر النباتية الفول وفول الصويا والفاصوليا ، بذور حب الرشاد ، بذور السمسم ، المكسرات ، العدس، السبانخ والخضروات الورقية الأخرى ، الأرز البني والزبيب والتين والتمر باعتدال.