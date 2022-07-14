نقيب الأسنان: الإعلان عن موعد إطلاق منصة استخراج تراخيص العيادات بعد الإجازة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام ل أطباء الأسنان ، إنه فى استجابة لخطابه بخصوص الشكوى من صعوبة استخراج العيادات تراخيص، وتوجيهات الرئيس للأجهزة المعنية بدعم مؤسسات المجتمع المدنى، بعد شهور طويلة من المحاولات المستمرة والمقابلات مع العديد من الجهات، تم توقيع اتفاق مع أحد الشركات لإنشاء منصة الكترونية موحدة لترخيص العيادات على مستوى الجمهورية، على أن يتم تقديم الطلبات والدفع أونلاين مرة واحدة بدلا من توجه الأطباء الى عدة جهات مختلفة، لتيسير أمور ترخيص العيادات.

وأضاف هيكل، أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء عمل المنصة خلال أسبوعين من نهاية إجازة عيد الأضحى حيث من المتوقع البدء فى محافظة واحدة لتقييم التجربة قبل تعميمها على باقى المحافظات، لافتا إلى أن النقابة تجرى خلال الأيام الفترة الجارية اجتماعات مستمرة مع أحد الشركات لوضع التصور النهائى لمسار العمل والتواصل مع كل الجهات المعنية لإنهاء الأمر من خلال المنصة، لافتا إلى أن النقابة سبق توقيعها اتفاق للتحول الرقمى فى النقابة استعدادا لهذا الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم.