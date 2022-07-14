نفوق خمسة أحصنة فى حريق سوق الحرمين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تسبب حريق سوق الحرمين بالإسكندرية فى نفوق 5 أحصنة كانوا متواجدين فى مكان الحريق أثناء اندلاعه.



ونجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في السيطرة على حريق فى سوق الحرمين بمنطقة المندرة شرقي الإسكندرية وذلك دون إصابات.



وتلقت الحماية المدنية في الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى سوق المندرة خلف مساكن الزهور بمنطقة المندرة، التابعة لحي المنتزة ثان.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى منطقة الزهور السكنية بجوار الحريق.



وقالت هدى أبوكليلة، رئيس حي المنتزة ثان، ، إن الحادث نتيجة ماس كهربائي بالمنطقة الخلفية لمساكن الزهور ولا توجد إصابات بشرية.



وأضافت أبوكليلة أن الحريق أسفر عن نفوق خمسة أحصنة كانت متواجدة خلف السوق في مكان اندلاع الحريق.

