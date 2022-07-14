اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 04:53 م
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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 14 يوليه 2022 03:33 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 4 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة منها ناقلة الغاز المسال ( KITA LNG ) والتى ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 295 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23718 طن تشمل : 3521 طن كوارتز و 2324 طن يوريا و 2073 طن علف بنجر و 15800 طن بضائع متنوعه .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36108 طن تشمل : 4323 طن خردة و 5534 طن ابلاكاش و 559 طن خشب زان و 2300 طن أرز و 12000 طن ذرة و 9592 طن حديد و 1800 طن عدس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 332 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 178 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1883 حاوية مكافئة  .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37447 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260120 طنا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 1947 شاحنة .


 


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