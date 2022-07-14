اليوم السابع
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مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة الشرقية يستجيب لـ(1761) شكوى

الخميس، 14 يوليه 2022 12:54 م
مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة الشرقية يستجيب لـ(1761) شكوى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بمحافظة الشرقية (1761) شكوى خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى نهاية شهر يونيو الماضى، تم الرد على (1761) شكوى منها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.
 
وفى سياق ذى صلة، أثنى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجهود التى يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى تلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة بنسبة 100%، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم و مطالبهم ، والعمل على حلها.
 
ومن جانبه، أوضح محافظ الشرقية أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة (60) مرة منذ توليه مسئوليه محافظة الشرقية وذلك خلال اللقاءات الإسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.
 
وأشار المحافظ إلى أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً من مديرية التضامن الاجتماعي وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.
 
وفى سياق متصل، أضاف إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد أستقبل خلال شهر يونيو الماضى (466) شكوي تم الرد علي (466) شكوى بنسبة 100٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والاحياء وإدارات الديوان العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.
 
وأوضح مدير إدارة خدمة المواطنين إن الشكاوى التي استقبلتها الادارة خلال الفترة من 1 /1 /2022 حتى نهاية يونيو الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

 


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