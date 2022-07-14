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الخميس، 14 يوليه 2022 08:29 م
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مغنية إسرائيلية تضع الرئيس الأمريكى فى موقف محرج خلال حفل غنائى.. فيديو

الخميس، 14 يوليه 2022 08:22 م
مغنية إسرائيلية تضع الرئيس الأمريكى فى موقف محرج خلال حفل غنائى.. فيديو الرئيس الأمريكى جو بايدن فى إسرائيل
كتب: أحمد جمعة

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وضعت المغنية الاسرائيلية يوفال دايان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف محرج، حيث نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية فيديو لبايدن أثناء حفل غنائي في القدس المحتلة.

وأظهر مقطع الفيديو رفض المغنية الإسرائيلية مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث زعم الإعلام الاسرائيلي إن سبب الرفض للمصافحة كونها يهودية متدينة.

وتعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن بالاستمرار في دعم إسرائيل، مشيراً فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلى ظهر اليوم، إلى أن واشنطن ستعمل على تطبيق اتفاقيات السلام التى أبرمتها إسرائيل، لأن ذلك أمر بالغ الأهمية لمستقبل منطقة الشرق الأوسط.

وتحدث بايدن خلال المؤتمر عن القمة الرباعية التى عقدها عبر الفيديو مع الهند والإمارات، قائلاً: كل تلك التحركات هدفها تقوية العلاقات التجارية والأمنية وحركة السياحة".

وتابع: "يجب أن تظل إسرائيل كما هي عاصمة لليهود في العالم.. نحن شركاء بطبيعتنا ونتشارك نفس القيم".

وأضاف "التهديدات ضد إسرائيل في السابق كانت حقيقية ومازالت حقيقية إلى الآن.. التقيت بجميع المسئولين الإسرائيليين منذ جولدا مائير وخلال زيارتي حينما كنت سيناتور صغير عن ديلاوير كنت قلقا من التهديدات قبل أيام قليلة من يوم كيبور".

وتابع: "أمريكا ستتأكد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بنفسها وهذا وعد حديدى منى".


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