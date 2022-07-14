مصرع 3 غرقا بمصيف جمصة في الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقي 3 أشخاص مصرعهم بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، اليوم بينهم اثنان من قرية واحدة وذلك بعد نزولهم للاستحمام هربًا من حرارة الجو ولعدم إجادتهم السباحة حرفهم التيار وجرى استخراجهم ونقل جثامينهم إلى مستشفى جمصة المركزي.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة الشاطئ بغرق 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كلا من: محمد ابراهيم احمد السيد، ورمزى محمد رمزى فرحات ويقيمون قرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا، ومحمد متولي المعداوي ومقيم قرية ميت خميس مركز المنصورة.

جرى انتشال جثامين المتوفين ونقلهم الى مستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.