مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق القصير مرسي علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق القصير - مرسي علم، تم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان بلاغا ورد لغرفة العمليات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة ربع نقل بطريق القصير - مرسي علم، وتحديدا بالكيلو 25 شمال مرسي علم .

تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الواقعة تبين مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم والجثة لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسي علم، حيث تبين ان الجثة لشخص يدعي جرجس حسني، والمصابين هم :

محمود شوقي، محمد رمضان، محمد غريب، محمد حسين، عيد ابو المجد، وتم نقلهم جميعا لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسي علم، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .