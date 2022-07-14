مصرع شخص وإصابة سيدة باختناق فى حريق شقة سكنية بسفاجا

لقي شخص مجهول الهوية ، في الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس مصرعه في حريق وحدة سكنية بمساكن الكيلو 3 بمدينة سفاجا، وأصيبت سيدة باختناق، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سفاجا، وإسعاف المصابة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة .
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر يفيد نشوب حريق فجر اليوم في وحدة سكنية بمنطقة عمارات الكيلو 3 بسفاجا ، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتبين مصرع شخص مجهول الهوية جاري التعرف عليه، واصابة سيدة تبلغ من العمر 60 عام باختناق وتم اسعافها .
وجاري التعرف على الجثة المجهولة بعد نقلها لمشرحة مستشفي سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادث وتباشر للنيابة للتحقيقات.
حريق - أرشيفية
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لقي شخص مجهول الهوية ، في الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس مصرعه في حريق وحدة سكنية بمساكن الكيلو 3 بمدينة سفاجا، وأصيبت سيدة باختناق، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سفاجا، وإسعاف المصابة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة .
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