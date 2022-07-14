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مصرع شخص وإصابة سيدة باختناق فى حريق شقة سكنية بسفاجا

الخميس، 14 يوليه 2022 10:52 ص
مصرع شخص وإصابة سيدة باختناق فى حريق شقة سكنية بسفاجا حريق - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقي شخص مجهول الهوية ، في الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس مصرعه في حريق وحدة سكنية بمساكن الكيلو 3 بمدينة سفاجا، وأصيبت سيدة باختناق، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سفاجا، وإسعاف المصابة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر يفيد نشوب حريق فجر اليوم في وحدة سكنية بمنطقة عمارات الكيلو 3 بسفاجا ، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتبين مصرع شخص مجهول الهوية جاري التعرف عليه، واصابة سيدة تبلغ من العمر 60 عام باختناق وتم اسعافها  .

وجاري التعرف على الجثة المجهولة بعد نقلها لمشرحة مستشفي سفاجا المركزي  تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادث وتباشر للنيابة للتحقيقات.

 


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