مصرع شخص وإصابة سيدة باختناق فى حريق شقة سكنية بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي شخص مجهول الهوية ، في الساعات الاولي من صباح اليوم الخميس مصرعه في حريق وحدة سكنية بمساكن الكيلو 3 بمدينة سفاجا، وأصيبت سيدة باختناق، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سفاجا، وإسعاف المصابة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة .



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر يفيد نشوب حريق فجر اليوم في وحدة سكنية بمنطقة عمارات الكيلو 3 بسفاجا ، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتبين مصرع شخص مجهول الهوية جاري التعرف عليه، واصابة سيدة تبلغ من العمر 60 عام باختناق وتم اسعافها .



وجاري التعرف على الجثة المجهولة بعد نقلها لمشرحة مستشفي سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادث وتباشر للنيابة للتحقيقات.



