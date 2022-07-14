مصرع شخص بطلق نارى أثناء تنظيف السلاح بقرية الشامية مركز ساحل سليم

لقى شخص مصرعه اثر اصابته بطلق نارى من قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بمصرع شخص اثر اصابته بطلق نارى، وبالانتقال، و الاسعاف تبين صحة الواقعة وتبين مصرع اسلام ع ١٨ سنة بطلق نارى اثناء تنظيف السلاح من قرية الشامية التابعة لدائرة مركز ساحل سليم وتم نقل الجثة بمشرحة مستشفى ساحل سليم وعمل المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.