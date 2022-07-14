اليوم السابع
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مصرع شخصان فى حريق داخل صيدلية فى العياط

الخميس، 14 يوليه 2022 07:35 م
مصرع شخصان فى حريق داخل صيدلية فى العياط حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخصان مصرعهما فى حريق داخل صيدلية فى منطقة العياط، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى ، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل صيدلية فى العياط وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى المكان، وتم محاصرة النيران داخل المكان وتمت السيطرة على الحريق.
 
وكشفت المعاينة، أن الحريق أسفر عن مصرع "م.ف.أ"، "ح.س.ع"، وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
 
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 
 

حريق صيدلية

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