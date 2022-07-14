مصرع شاب غرقا في رأس البر.. وقوات الإنقاذ تواصل البحث عن جثمانه

دمياط - فريق المحافظات

لقي شاب مصرعه غرقا في أحد شواطئ مدينة رأس البر، وذلك عقب نزوله إلى الشاطئ برفقة زملاؤه أثناء قضاء إجازة العيد، غير انهم قاموا بالنزول إلى الشواطئ في غير المواعيد الرسمية للعمل.

وتلقت قوات الأمن بلاغا أفاد مصرع شاب يدعي "ن.ا.ع" 17 مقيم بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط غرقا بمياة شواطئ راس البر.

وتحركت قوات الأمن بالتنسيق مع رجال الإنقاذ النهرى في محاولات لانتشال جثمانه، ومازالت اعمال البحث جارية لانتشال الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

وأكد مجلس مدينة رأس البر على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والتى تبدأ منذ السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء داخل الشواطئ المجانية للمدينة، وذلك منعا لأية طوارئ تقع على رواد المدينة.