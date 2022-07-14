مصرع سيدة وإنقاذ 4 آخرين نتيجة سقوط سيارة ملاكى بفيشا بالدقهلية

الدقهلية: فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من إنتشال سيارة ملاكي بداخلها 5 أفراد سقطت في إحدي الترع بقريه فيشا التابعه لمركز ومدينة أجا بالدقهلية.

وتم إنتشال السيارة نبيتي اللون من داخل المياة التابعه لقرية فيشا وتبين أن بداخلها 5 أفراد جميعهم من محافظة الغربية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة أجا بورود بلاغ من قبل أهالي قرية فيشا بسقوط سيارة ملاكي نبتي اللون داخل المياة.

تم تشكيل قوة أمنية من مركز شرطة أجا والتحرك تجاه المكان محل الواقعه وإستدعاء قوات الإنقاذ النهري والتي قامت بتشكيل فريق بقيادة الرائد أحمد صبري وفور الوصول للمكان محل الواقعه تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال السيارة وإستخراج جميع الموجودين بداخلها وبالفحص تبين وجود 5 اشخاص داخل السيارة تم إنتشالهم جميعا

ميار احمد ابو دبش ٤ سنوات

احمد رجب زايد ٣٠ سنه

كريم محمد البسيوني ٥ سنوات

هبه رجب زايد ٤٠ سنه مصابه جميعهم مقيمون ابو صير سمنود الغربيه وتوفيت السيدة أمل رجب فايز ٤٠ سنه مقيمة نفس العنوان.

تم نقل جميع المصابين لمستشفي أجا لتلقي الرعاية الطبيه وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإستخراج تصريح الدفن للسيدة المتوفاة.