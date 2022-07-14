مصرع سيدة غرقا داخل إحدى الترع فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقيت سيدة في العقد السابع من عمرها، مصرعها غرقا داخل إحدى الترع بمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، وذلك أثناء سيرها على حافة الترعة لتسقط به حيث انتشلها الأهالي، وتم نقلها الي مشرحة مستشفي السنطة المركزي .

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من الأهالي بوجود غريق بدائرة المركز ، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع سيدة تدعي " جميلة. م.ن" تبلغ من العمر 70 سنة ربة منزل وتقيم بمدينة السنطة بجوار السنترال العمومي ، وذلك آثر اختلال توازنها وسقوطها بأحدي الترع الرئيسية ، بها مما أدى لغرقها وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.