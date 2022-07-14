مصرع امرأة وطفل فى انهيار جبلى فى كولومبيا.. فيديو

فاطمة شوقى

لقى شخصين مصرعهما فى انهيار جبل فى مدينة ميديلين بشمال كولومبيا، حسبما أكدت السلطات المحلية الكولومبية.

وقالت وكالة "تيلام" الأرجنتينية إن الانهيار الأرضى المسجل في حى سانتا ريتا جعل مجلس مدينة ميديلين الكولومبية يعلن حالة التأهب، بعد مصرع شخصين، امرأة تبلغ 30 عاما، وطفل يبلغ عامين، وذلك بسبب الانهيار الجبلى.

وأشارت السلطات المحلية لمدينة ميديلين إلى أنه تم طلب الإخلاء للمنازل الموجودة حول الجبل في هذه المنطقة، وقالت في بيان "ندعو جميع المواطنين إلى الابتعاد عن هذه المنطقة حتى تعطى السلطات جزءا من الهدوء".

وقال عمدة ميديلين ، دانيال كوينتيرو "يؤسفنى الإبلاغ عن مصرع امرأة تبلغ 30 عاما، وطفل يبلغ من العمر عامين، ونواصل البحث عن أي ضحايا آخرين في الانهيار الجبلى".

وبدأت فرق الطوارئ في التحليق فوق المنطقة بحثًا عن المزيد من الأشخاص قامت الشرطة والجيش الكولومبيان بتنشيط المرحلة الثانية من رعاية الطوارئ.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان من الممكن أن يتسبب الانهيار الأرضي في انسداد قناة نهر كويبرادا دونا ماريا ، في ضواحي ميديلين وبالقرب من بلدية إيتاجوي. بالإضافة إلى ذلك ، لم يستبعدوا حدوث انزلاقات أرضية أخرى ، ولهذا السبب حثت السلطات المواطنين على إخلاء الأراضي المجاورة للانهيار الأرضي ، وفقًا لصحيفة "الاسبيكتادور" المكسيكية.

تُظهر مقاطع الفيديو التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف ينهار جزء من المنحدر، بينما يصرخ سكان المنطقة خائفين من زحف الانهيار الأرضي، وندد بعض السكان بأنهم يحذرون منذ شهور من أن الأمطار قد تتسبب في مثل هذه الحالات ، وألقوا باللوم على السلطات في عدم منعها.