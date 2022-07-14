اليوم السابع
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مسؤول محلى سلوفاكى: لم نتلق المال من الاتحاد الأوروبى لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

الخميس، 14 يوليه 2022 03:03 ص
مسؤول محلى سلوفاكى: لم نتلق المال من الاتحاد الأوروبى لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين لاجئون أوكرانيون - أرشيفية
وكالات

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أعلنت سلطات مدينة نيترا في سلوفاكيا أنها لم تتلق بعد الأموال من صناديق الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقال المسؤول المحلي في المدينة توماس غولوبيك، حسب موقع "يورو أكتيف": "للأسف، لم نتلق شيئا من الحكومة".

وأضاف: "ميزانية المدينة قد تتحمل مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في فصل الصيف، لكنه ليس واضحا ماذا سيحدث بعد ذلك".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أكدت الشهر الماضي، أنه على مدار الأزمة في أوكرانيا، وصل 7.5 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال ثلاثة ملايين منهم يقيمون في الاتحاد الأوروبي.


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