اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 01:48 م
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محاولات لانتشال جثمان طفل فى مياه البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد.. فيديو

الخميس، 14 يوليه 2022 01:03 م
محاولات لانتشال جثمان طفل فى مياه البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد.. فيديو جانب من محاولات الإنقاذ
بورسعيد - محمد عزام

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يكثف رجال الإنقاذ بإدارة شاطئ بورسعيد، اليوم، الخميس، من جهودها للبحث عن طفل غرق في مياه البحر الأبيض المتوسط بنطاق حي الشرق.
 
سادت حالة من الذعر بين عدد من الزوار بشاطئ بورسعيد، وذلك بعد سقوط طفل كان يمارس السباحة مع أقاربه في مياه البحر، ولم يعثروا عليه.
 
ويكثف رجال الإنقاذ بالشاطئ بحثهم عن الطفل عبدالله إبراهيم السيد - 14 سنة، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهرى للبحث عن الطفل في مياه البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد.
 
ورفعت إدارة شاطئ محافظة بورسعيد، الرايات السوداء بسبب ارتفاع الأمواج، وحذرت المصطافين من التواجد فى أماكن بعيده عن الساحل حفاظا على أرواحهم.
إدارة-الشاطئ
إدارة-الشاطئ

 

البحث-عن-الطفل
البحث-عن-الطفل

 

أهل-الطفل
أهل-الطفل

 

بحر-بورسعيد-اليوم-الخميس
بحر-بورسعيد-اليوم-الخميس

 

جانب-من-أقارب-الطفل
جانب-من-أقارب-الطفل

 

جانب-من-الشاطئ-اليوم-الخميس
جانب-من-الشاطئ-اليوم-الخميس

 

سيارة-الإسعاف
سيارة-الإسعاف

 

شاطئ-بورسعيد-اليوم-الخميس
شاطئ-بورسعيد-اليوم-الخميس

 

منقذوا-بورسعيد-والاسعاف
منقذوا-بورسعيد-والاسعاف

 


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