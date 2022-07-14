محاولات لانتشال جثمان طفل فى مياه البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد.. فيديو

سادت حالة من الذعر بين عدد من الزوار بشاطئ بورسعيد، وذلك بعد سقوط طفل كان يمارس السباحة مع أقاربه في مياه البحر، ولم يعثروا عليه.

ويكثف رجال الإنقاذ بالشاطئ بحثهم عن الطفل عبدالله إبراهيم السيد - 14 سنة، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهرى للبحث عن الطفل في مياه البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد.

ورفعت إدارة شاطئ محافظة بورسعيد، الرايات السوداء بسبب ارتفاع الأمواج، وحذرت المصطافين من التواجد فى أماكن بعيده عن الساحل حفاظا على أرواحهم.

يكثف رجال الإنقاذ بإدارة شاطئ بورسعيد، اليوم، الخميس، من جهودها للبحث عن طفل غرق في مياه البحر الأبيض المتوسط بنطاق حي الشرق.