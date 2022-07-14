محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ انتظام حركة سيارات السرفيس والأجرة بالمواقف بكافة خطوط السير الداخلية والخارجية، وانتظام عمل محطات الوقود بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تسود حالة الهدوء والاستقرار بها، مؤكداً على تكليفه بقيام المسئولين بالوحدات المحلية والمرور والمواقف بالمتابعة اللحظية لإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى أقرتها الحكومة أمس عقب تحريك أسعار المحروقات بزيادة تتراوح بين 5 % و7 % وطبقاً لحالة الطرق والمسافات سواء لسيارات السرفيس الأجرة أو التاكسى ، وهو الذى يتواكب مع المتابعة الدقيقة للحالة العامة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بالتأكد من تركيب بنرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات، مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وشهدت محطات الوقود ومجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ بـ 14 مدينة، جولات متعددة لرؤساء المدن، لمتابعة انتظام العمل بها، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بسرعة وضع الملصقات بالتعريفة على السيارات.

وتفقدت المهندس عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، مواقف سيارات الأجرة العمومي بكفر الشيخ، " القاهرة، طنطا، دسوق، فوه، مطوبس، سيدي سالم"، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وناشدت المواطنين خلال تفقدها بالإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة، ونبهت على السائقين بتحصيل التعريفة المقررة فقط دون زيادات، رافقها خلالها اللواء حاتم فايد، مدير مواقف كفر الشيخ.

وتفقد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، موقف سيارات الاجرة بمطوبس، لمراقبة ومتابعة التزام السائقين والمواقف بالتعريفة الجديدة، كما أصدر توجيهات لنواب مجلس مدينة مطوبس، ورؤساء القرى بمتابعة الموقف بصفة مستمرة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تخالف خطوط السير أو عدد الركاب وضبط أية مخالفات تحدث فى هذا الشأن وذلك لضبط الأسعار ومنع التلاعب.

وترأس جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، حملات مكثفة لمحطات الوقود ومواقف السيارات بالمدينة وقرى المركز، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة والمقررة بكافة وسائل المواصلات ببيلا، لإلزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة وعدم الزيادة في أسعار المواصلات التعريفة المقررة داخل مركز بيلا، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الدورية وتكثيف الحملات لكافة المواقف للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة والمسارات المقررة بكافة وسائل المواصلات، موجهاَ ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة تموين بيلا بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف ومحطات الوقود منعاً للمغالاة على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا كافة المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير بقري مركز بيلا.

وتفقد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونوابه ورؤساء القرى، المواقف ومحطات الوقود، للتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأى صورة، تنسيقا مع القيادات الامنية اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق ووحدة مرور دسوق ومباحث المرور وإدارة المواقف مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية،بالاضافة إلى وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات واماكن ظاهرة بالمواقف.

كما تفقد جمال يونس، رئيس مدينة الرياض رافقه مأمور مركز شرطة الرياض، موقف سيارات الأجرة، للتأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها على جميع خطوط سيارات الأجرة بمركز ومدينة الرياض.

تفقد وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، موقف السيارات، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتقى بالمواطنين، و ناشدهم بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة، واتسمت المواقف بالهدوء، كما تابع انتظام العمل بمحطات الوقود.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انتظام حركة العمل بموقف سيارات الاجرة، و التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واستمع لعدد من المواطنين والسائقين، موجها الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم تحصيل أي مبالغ زيادة عن التعريفة، كما تفقد محطات الوقود، وتابع انتظام العمل بها.

وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، موقف السيارات الغربي والشرقي، وتابع انتظام العمل بها، موجها بالتزام السائقين بالتعريفة المقررة، كما تابع انتظام العمل بمحطات الوقود.

وتفقد علي سلامه، رئيس مدينة مسير، موقف الاجرة، واطمأن على انتظام العمل به، والتقى بعدد من الأهالي والسائقين، موجها الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم تحصيل أي مبالغ مخالفة للتعريفة، كما تفقد محطات الوقود واطمأن على انتظام العمل بها.

كما تفقد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، مواقف سيارات الاجرة، لمتابعة انتظام العمل بالمواقف، ووضع لافتات بالمواقف للتعريفة الجديدة، ووضع ملصقات على السيارات، كما تفقد عدد من محطات الوقود، لمتابعة التزام العمل بها.



استمرار العمل بمحطات الوقود ببيلا



التعريفة الجديدة بالحامول



التعريفة الجديدة بمطوبس



التعريفة الجديدة بموقف الرياض



انتظام العمل بالمواقف



انتظام العمل ببيلا



انتظام العمل بمحطات وقود بيلا



انتظام العمل بموقف سيدي سالم



تفقج مواقف كفر الشيخ



تفقد موقف دسوق



تفقد سيارات مطوبس



جانب من التعريفة الجديدة



جانب من الجولات



رئيس مدينة دسوق يتابع المواقف



رئيس مدينة مطوبس يتفقد موقف كفر الشيخ



موقف بيلا وانتظام العمل به



هدوء بموقف بيلا



وضع التعريفة الجديبدة بالمواقف



وضع التعريفة الجديدة بالمواقف



وضع التعريفة بلوحات بالمواقف



وضع التعريفة بمواقف دسوق



وضع التعؤريفة المقررة



وضع التعؤيفة على السيارات