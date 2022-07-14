محافظ سوهاج يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، مع جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، واللجان المشكلة بديوان عام المحافظة والمراكز المختلفة، انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، عقب تحريك أسعار السولار والبنزين، وزيادة تعريفة الركوب بنسبة من 5 إلى 7%.

واطمأن المحافظ على انتظام حركة نقل الركاب، والعمل داخل المواقف ومحطات الوقود، دون أية معوقات، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتأكد من الالتزام بالمسارات المقررة، والتعريفة المحددة، دون أية زيادات أو استغلال للمواطنين، ووضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات، ومداخل المواقف بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعا " الفقي " المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة على الأرقام المعلنة، وهي الخط الساخن 114، ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093) ، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733)، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج ( 2130134/093)، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360)، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم اي شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك .