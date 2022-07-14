محافظ دمياط تؤكد على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف ووضعها بملصقات

دمياط معتز الشربيني

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة العمل داخل المواقف للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها امس عقب الإعلان عن تحريك أسعار المواد البترولية ، كما أكدت على الإعلان عن التعريفة الجديدة بمكان ظاهر داخل المواقف وأيضا وضع ملصقات على سيارات الأجرة متضمن التعريفة و خط السير.

وفى هذا السياق، أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد جولة ميدانية على المواقف للتأكد من انتظام سير العمل ،ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قامت بها الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارة المواقف لوضع لافتات داخل كل موقف يتضمن أسعار الأجرة و كذلك إعداد الملصقات ، مشددا على التصدى لأى محاولات قد يقوم بها قائدى السيارات لرفع الأجرة واستغلال المواطنين..

والجدير بالذكر اعلان محافظ دمياط بمتابعة الموقف من خلال غرفة عمليات المحافظة واستقبال شكاوى المواطنين من خلال الرقم ٠٥٧/٢٢٦٤١٢١ والخط الساخن 114