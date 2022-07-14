محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

المنيا- حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، عددا من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادتى التاريخ والفيزياء، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات والتى تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.



رافق المحافظ الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا.

شملت جولة المحافظ المرور على لجان مدارس (اللمطي الابتدائية – الانجيلية الإعدادية بنات) بمدينة المنيا، حيث شدد محافظ المنيا، على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات،



ويؤدى امتحانات الثانوية العامة هذا العام فى المنيا 39 ألفا و98 طالبا وتم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز.