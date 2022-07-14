محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددا من مواقف السيارات ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%.



رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمى، رئيس مدينة المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومباحث المرور، والجهات المعنية.



شملت الجولة، تفقد مواقف السيارات لقرى غروب مركز المنيا، بشارع سكة تلة.



شدد المحافظ، على السائقين على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، وكذلك الملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة.

وجه المحافظ رئيس مدينة المنيا، بدراسة توفير قطعة أرض لإقامة موقف سيارات لخدمة أهالي قرى غرب مركز المنيا، ولتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات بالطريق.



وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات



محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات