محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات والمرور الميدانى على مواقف السيارات

المنوفية - فريق المحافظات

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حزمة توجيهات مشددة في ضوء تنفيذ تكليفات مجلس المحافظين المنعقد اليوم ، وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بضرورة تكثيف الحملات اليومية المشتركة وبالتنسيق مع إدارة المرور ومشروع المواقف بالمحافظة للمرور الميداني علي كافة محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس كل في نطاقه للتأكد من عدم وجود أي مخالفات وتطبيق التعريفة الجديدة بجميع خطوط السير بنطاق المحافظة ، والتأكد من إلتزام سائقي السيارات بتطبيق التعريفة الجديدة وإتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفين .

كما شدد المحافظ علي ضرورة التأكد من وضع الاستيكرات الخاصة بالتعريفة الجديدة علي زجاج السيارات بمكان واضح وكذا التأكيد علي تركيب عدة بنرات ولوحات إرشادية بجميع مواقف السيارات موضح بها التسعيرة الجديدة وفقاً لخطوط السير ومواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين بكل حسم ، موجهاً بضرورة الإعلان عن أسعار التعريفة الجديدة عبر صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية الخاصة بمراكز المدن لتعريف المواطنين بها .

كما وجه بالتواصل المباشر مع الركاب بالمواقف للاستفسار عن مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة من عدمه ، لافتاً إلى ضرورة تقسيم العمل بين رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية لتغطية كافة المواقف على مدار الساعة بدءً من اليوم، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد أن يستغل الوضع بفرض أي زيادات غير مناسبة في الأسعار.

وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الحملات اليومية علي الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية والخضروات ، والتأكد من عدم استغلال زيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع والخضروات ، فضلاً عن متابعة وانضباط حركة الأسواق وضخ الكميات المناسبة من السلع أول بأول.

فيما وجه المحافظ مدير مشروع المواقف بضرورة التأكد من توافق التعريفة الخاصة بالخطوط الخارجية مع المحافظات الاخري وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع مسئولي إدارة المرور ، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الإتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899- 2222035) وكذا الخط الساخن 15562 .