محافظ القليوبية يشهد إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمدن بنها والخانكة وشبين القناطر، انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 14 يوليو 2022 وحتى تحقيق المستهدف والذي يبلغ 127 ألف رأس أبقار وجاموس و46 ألف رأس أغنام وماعز على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال التحصين بمناطق الرملة بمدينة بنها وقرية سندوة بالخانكة وقرية طحانوب وكفر سندوة بشبين القناطر، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وصحة وسلامة المواطنين معلنًا دعمه الكامل للحملة، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين لحماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك فى إطار تشديد الاجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة أمل العسيلي مدير الطب البيطري بالقليوبية، أن المديرية وكافة الإدارات البيطرية بالتنسيق مع معهد بحوث الحيوانات قد استعدت للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد، والاستمرار فى الحملة حتى تحقيق المستهدف، مؤكدًة أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

شاركت فى الجولة الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتورة لمياء عطية مدير معهد بحوث الحيوانات بالقليوبية.

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية



محافظ القليوبية يشهد انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية