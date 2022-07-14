اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 04:42 م
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محافظ القاهرة يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 04:08 م
محافظ القاهرة يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة محافظ القاهرة يتفقد مواقف السرفيس
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من مواقف "السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة من بينها موقفى عبد المنعم رياض والألف مسكن.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة عادلة روعى فيها مصلحة المواطن والسائق، مشيرا إلى أن ارتفاعات الأسعار كانت طفيفة وجاءت لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالاطلاع على التعريفة الجديدة عبر اللوحات المنتشرة فى كافة المواقف لمعرفة قيمتها الجديدة لمنع استغلالهم، مشيرًا إلى أن الزيادات فى أغلب خطوط موقف عبد المنعم رياض لم تتجاوز الــ 25 قرشًا .  

وحرص المحافظ خلال الجولة على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات الخاصة بخطوط السير والتعريفة الجديدة، كما التقى بعدد من المواطنين والسائقين الذين أبدوا رضاهم على التعريفة الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن العمل منتظم بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى عن مخالفة التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور يقومون بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء عاطف غالى مدير مشروع السرفيس وعدد من قيادات المحافظة.

 

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السيرفيس

القاهرة

تعريفة الركوب

اسعار الوقود



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