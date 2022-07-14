محافظ القاهرة: انتظام العمل بالمواقف وتخصيص خطين للشكاوى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام العمل بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى من مخالفة التعريفة الجديدة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور يقومون بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين .

ويوجد بمحافظة القاهرة 10 مواقف للسرفيس تخدم 268 خطًا ، وموقفين للأقاليم بالمرج وحلوان يخدمان 57 خطًا منهم 41 خطًا يخدمهم موقف المرج ، بالإضافة لــ 220 خط تخدمهم هيئة النقل العام .