محافظ الفيوم يوقف 7 سيارات عن العمل وفرض غرامات مالية لزيادة تعريفة الأجرة

الفيوم-رباب الجالي

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وقف 7 سيارات أجرة مخالفة، عن العمل لمدة شهر، وفرض غرامة مالية على كل سيارة، ليكونوا عبرة لغيرهم، لمخالفتهم تعريفة الأجرة الجديدة، التي قررت أمس، وفقا لبيان صحفي، بعد ظهر اليوم.



جاء ذلك، خلال عدة حملات نظمتها، وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، برئاسة سالم فتيح، على الطرق الداخلية بمركزي أبشواي، وإطسا، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب، وضبط السائقين المخالفين الذين يتلاعبون بتعريفة الركوب، تنفيذاً لتكليفات المحافظ.



أسفرت الحملات، عن ضبط 7 سيارات أجرة مخالفة، رفع سائقوها تسعيرة الأجرة، والتلاعب بالتعريفة المقررة، وتم سحب خطوط السير لتلك السيارات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



واستوقف أعضاء الوحدة، السيارات الأجرة، وسألوا المواطنين عن تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها من عدمه، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، كما تم التنبيه على المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة، يتولى سائقها زيادة تعريفة المواصلات عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، و2168043.



وشدد المحافظ، على رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومسئولي إدارة المواقف، ورؤساء المراكز بتكثيف الحملات التفتيشية على كل الطرق، والمواقف بمختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لإلزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب بكل سيارة، موجها بضبط السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.



جانب من الجولات



جانب من الجولات



جانب من الجولات



جانب من الجولات