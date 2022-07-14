محافظ الإسكندرية يحذر من التلاعب فى الأسعار واستغلال المواطنين

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك أحكام ومراقبة تامة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية علي مواقف السيارات ومحطات الوقود على مستوي المحافظة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.



وحذر من التلاعب فى الأسعار واستغلال المواطنين، واتخاذ عقوبات رادعة تجاه المخالفين وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.



ولليوم الثاني على التوالي، واصلت جميع الأجهزة التنفيذية والمختصة بالمحافظة الإسكندرية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين حملاتها على محطات الوقود ومواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين.



وأوضح اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق بين المرور ومباحث المرور، تواصل حملاتها علي المواقف علي مستوي الأحياء، للتشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد، وإلا سيتم تعرضهم للمسائلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.

بالإضافة إلى استمرار تركيب البانرات والملصقات بجميع المواقف على مستوى المحافظة، مدون عليها بيان كامل بالتعريفة الجديدة.