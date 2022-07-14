محافظ أسيوط يعقد اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطبيق تعريفة الأجرة

فريق المحافظات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا لمتابعة إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لأجرة السيارات، والأسعار الجديدة للوقود، فضلا عن التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والاستجابة لجميع الشكاوى، وذلك عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية ضمن زيادة المحروقات والتى أقرتها الحكومة ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية .

جاء ذلك بحضور العقيد اسماعيل محرز وكيل ادارة المرور بأسيوط والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، والرائد احمد رشوان معاون مباحث المرور ويسرى سند مدير ادارة المواقف وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومحمد عبد الحفيظ مدير ادارة تموين شرق وبعض الصحفيين والإعلاميين.

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع - استقرار الأوضاع بعد تطبيق تعريفة أجرة المواصلات الجديدة، وجولاته الميدانية على مواقف الاجرة ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وأسعار الوقود الجديدة ومقابلة المواطنين والسائقين والاستماع الى طلباتهم، مشيراً الى إطلاق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود أو التعريفة الجديدة أو مخالفة خطوط السير والاعلان عن 3 خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية الأمن وإداراتى المرور ومباحث المرور ومديرية التموين بالمحافظة، فضلًا عن تكثيف حملات مفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين لضبط تعريفة سيارات التاكسي وخطوط سير سيارات النقل الجماعي والسيرفيس الداخلي وتحرير المحاضر للمخالفين لمنع تكرار المخالفات مرة اخرى فضلا عن الاستجابة السريعة والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين لحث المواطنين على الايجابية والابلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات من بعض السائقين او المتلاعبين بالاسعار .

كما وجه المحافظ، مديري إدارة المرور و مباحث المرور و المواقف بضرورة استكمال تركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بقرى ومراكز المحافظة لتوعية المواطنين بالتعريف الجديدة للأجرة التى تم إقرارها، فضلا عن تركيب لافتات وإعلانات بخط واضح بأسعار الوقود بمختلف أنواعه بجميع محطات الوقود لمنع التلاعب بالأسعار، فضلا عن تركيب ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج التاكسى الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء، بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

كان محافظ أسيوط قد أصدر صباح اليوم قرارًا رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 : 7% وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس الأربعاء 13 يوليو 2022 وهي كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية/ لتر مع إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة .



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)



جانب من الإجتماع (4)



