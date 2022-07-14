محافظ أسوان: تركيب 15 مظلة و4 شاشات عرض كبيرة بالكورنيش

أكد اللواء أشرف عطية، أهمية تكامل اللوحات الإعلانية مع مشروعات التطوير الجارية لطرق كورنيش النيل القديم والجديد والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية، على أن تتوافق مع تصميمات الهوية البصرية ، بالإضافة إلى استثمار المساحات والمواقع المناسبة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن تتناسب أحجام اللوحات الإعلانية مع مستوى الرؤية لسائقى المركبات من أجل تسهيل الحركة المرورية ، مع الإضاءة المبهرة والتصميمات المناسبة سواء للجزيرة الوسطى أو لجانبى الطرق.

وكشف محافظ أسوان عن أنه تم الإتفاق مع الشركة على أن يتواكب تركيب اللوحات الإعلانية بالقيام بأعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير فى محيطها ، مع تركيب 15 مظلة بتصميمات جمالية ومواد خام تساهم فى حماية المواطنين من حرارة الشمس ليتم نشرها على جانبى طريق الكورنيش القديم كمرحلة أولى ، ثم باقى الطرق والشوارع، لافتا إلى أن هذا سيتزامن مع تركيب 4 شاشات بلازما كبيرة لعرض المباريات الهامة والأحداث والمناسبات والإحتفالات الرسمية.