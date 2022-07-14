محافظة جنوب سيناء تستعد لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة.. تعرف عليها

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة جنوب سيناء لافتتاح عدد من المشروعات تمهيدا واستعدادا لقمة المناخ، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء : إن هذه المشروعات تتضمن ممشى شرم الشيخ السياحى الذى يشمل مسار المشاة والدراجات والكافيهات ومسرح مكشوف وشلالات مائية وحوائط متدرجة وأكشاك كيدز اريا وأماكن ترفيهية والممشى السياحى يمين ويسار طريق السلام من أمام دلتا بطول 6 كم .

وتنفيذ محطات شحن السيارات الملاكى بالكهرباء وعددها 10 نقاط شحن، ومحطات التموين بالغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء، ومحطات الشحن للحافلات والجراجات الخاصة بها وغيرها من المشروعات .

أضاف، انه يجرى التجهيز لإنشاء فرع جنوب سيناء لجامعة السويس بمدينة ابورديس ويشمل المشروع إنشاء أربع كليات كمرحلة أولى هى كليات( اداب وعلوم وتربية وتجارة) والجامعة مقامة على مساحة 100 فدان تمويل وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن هذه الجامعة تعد نواة لجامعة جنوب سيناء الحكومية لخدمة مواطنى المحافظة ومن المقرر افتتاحها العام القادم.

وقال انه توجد على أرض المحافظة جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث بمدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر فضلا على فروع جامعة الأزهر وغيرها على أرض جنوب سيناء مما يشكل طفرة هائلة فى مجال التعليم العالى بكافة مستوياته .