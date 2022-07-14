وركز المشروع التشريعي ، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية ، على توجهات الحركات العنصرية مثل تفوق ذوي البشرة البيضاء على من سواهم وكذلك حركة النازيين الجدد في الهيئات ذات الطابع الحكومي.

وقد تم إيداع التعديل ضمن قانون الهيئات الوطنية الدفاعية وقوبل بدعم من الأعضاء الديمقراطيين بينما عارضه الجمهوريون في مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يحظى هذا المشروع بموافقة المجلس خلال هذا الأسبوع وبعدها يعرض على مؤتمر يضم لمجلسي النواب والشيوخ.

