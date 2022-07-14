مجلس إدارة الإسماعيلى يقدم واجب العزاء فى وفاة المهندس إسماعيل عثمان

الإسماعيلية - صبرى غانم

قدم وفد من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي واحب العزاء لعائلة المعلم في وفاة المهندس إسماعيل عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق داخل سرداق العزاء، المقام حالياً بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وضم الوفد كلا من المهندس خالد زين نائب رئيس النادي، والمهندس محمد أسامة أبو العلا، ونانسي القاضي أعضاء مجلس إدارة النادي، ومحمود اليسقي المدير التنفيذي للنادي وسيد العركي مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي.

وتتلقى عائلة المهندس إسماعيل عثمان واجب العزاء بفيلا المعلم عثمان أحمد عثمان بالإسماعيلية الاثنين المقبل، لمن لم يستطع من أبناء الإسماعيلية تقديم واجب العزاء في مسجد عمر مكرم، على أن يتم الإعلان عن موعد إقامة العزاء بعد الانتهاء من عزاء القاهرة.

وتوفى المهندس إسماعيل عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق ورئيس نادي المقاولون العرب الأسبق ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية الأسبق، وابن شقيق المهندس عثمان أحمد عثمان، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة الإسماعيلية على وفاة المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، لتمتعه بسيرة طيبة ودماثة خلق وتواضع وسماحة الفكر والسماحة، كما أنه كان محبوبا داخل وخارج المحافظة .

ونعى أهالي ورياضيو المحافظة الفقيد الراحل داعين المولى عز وجل أن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة .

وحصل المهندس إسماعيل عثمان على دكتوراه فى إدارة الأعمال الهندسية عام 1999 من "جامعة لوفبرا" بالمملكة المتحدة، وماجستير فى إدارة التشييد عام 1972 من ذات الجامعة، وبكالوريوس فى الهندسة المدنية عام 1965 من "جامعة عين شمس" في مصر.