ماكرون عن الحرب فى أوكرانيا: سيتعين علينا الاستعداد للاستغناء عن غاز روسيا

كتب أحمد عرفة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إطالة أمد الحرب فى أوكرانيا، موضحا أنه سيتعين على الفرنسيين أن يستعدوا للاستغناء عن الغاز الروسى أو انقطاعه، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الفرنسى: "علينا جميعا أن نستعد لحرب طويلة الأمد، فالخريف والشتاء سيكونان قاسيين جدا بلا شك".

وفى وقت سابق، أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو اليوم الخميس، مقتل 20 شخصا على الأقل في الهجوم الذى وقع بمدينة "فينيستيا" وسط البلاد.

وأضاف تيموشينكو - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الهجوم تم بصواريخ كروز الروسية من طراز "كاليبر" التى انطلقت من غواصات تتمركز في البحر الأسود.

بدوره، وصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا هذا الهجوم بـ"الإرهاب"، مؤكدا مقتل 20 مدنيا حتى الآن، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".