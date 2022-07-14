اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 02:43 م
أكرم القصاص
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قادة جزر المحيط الهادئ يدعون لإتخاذ إجراءات دولية "طارئة وفورية" للتغير المناخى

الخميس، 14 يوليه 2022 01:57 م
قادة جزر المحيط الهادئ يدعون لإتخاذ إجراءات دولية "طارئة وفورية" للتغير المناخى المحيط الهادئ ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)

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دعت جزر المحيط الهادئ الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخى لاتخاذ إجراءات دولية "طارئة وفورية" بشأن المناخ وشددت على ضرورة الالتزام بالأسس الديمقراطية والنظام الدولى .

وحذر قادة الجزر خلال قمة عقدت في عاصمة فيجى "سوفا" حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، من أن الوقت بدأ ينفذ لتجنب "أسوأ السيناريوهات" في دولهم التي يقع الكثير منها فوق مستوى سطح البحر بقليل أو التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب العواصف القوية التى تضربها.

واكدوا في تقرير يحدد أهداف استراتيجية مشتركة تمتد حتى عام 2050 واعتمدوه بعد ثلاثة أيام من المحادثات أنهم في الخطوط الأمامية في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، كما طالبوا بإتخاذ "إجراءات طارئة وقوية" على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.

وكانت نسخة قمة جزر المحيط الهادئ لعام 2022 واحدة من الأهم منذ سنوات إذ إن الوضع المناخي أصبح أصعب بالنسبة للجزر المنخفضة عن سطح البحر ولم يعقد المنتدى في العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

 

 


جزر المحيط الهادئ

التغير المناخى

المحيط الهادئ

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