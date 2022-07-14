فوز طالبة بجامعة الإسكندرية ببطولة إفريقيا للتايكوندو

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، البطلة شهد عبد الفتاح، الطالبة بالمستوى الأول بكلية الطب البيطري، جامعة الإسكندرية، لفوزها بذهبية السيدات للكبار ببطولة إفريقيا للتايكوندو المقامة يومي 13 و 14 يوليو بالعاصمة الرواندية كيجالي، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح وإحراز البطولات، ليظل علم مصر خفاقا فى كافة المحافل الدولية.

ومن جانبه وجه الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للطالبة شهد عبد الفتاح، مؤكداً أن الجامعة حريصة على توفير كل سبل لدعم لأبطالها الرياضيين لتحقيق مزيد من الإنجازات فى كافة المحافل الدولية.