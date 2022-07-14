غرق شاب فى شاطئ أبو تلات بالإسكندرية و"الإنقاذ" تبحث عن جثمانه

الإسكندرية: أسماء على بدر

شهد شاطىء ابو تلات بالإسكندرية، اليوم حاله غرق شاب محمد مرضي اسماعيل 21 سنه بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر.

وكان قد تبلغ للإنقاذ النهرى وجود حاله غرق لشاب فى شاطىء ابو تلات غرب الإسكندرية وجارى البحث عن جثمانه.

وكان قد أهاب حى العجمى برئاسة السيد موسي رئيس حى العجمى برواد شواطئ العجمى الالتزام بتعليمات عمال الإنقاذ ومشرفي شواطئ العجمى وذلك بعد ورود تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية بشأن إرتفاع أمواج البحر والتى قد تسبب خطورة علي حياة المواطنين.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد شواطئ قطاع العجمي وأبو تلات وسيدي كرير بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالسباحة في المناطق الٱمنة .

كما حذرت الجميع من نزول البحر قبل شروق الشمس وبعد الغروب لانعدام الرؤية وعدم تواجد فرق الانقاذ مما يشكل خطرا كبيرا يهدد حياتهم.

كما أكدت الإدارة إن شاطئ النخيل مغلق تماما بقرار النيابة العامة ويحظر نزول البحر في هذه المنطقة.

وقد أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان هناك نشاط للرياح الشمالية علي سواحل الإسكندرية وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط ، كما تعمل علي رفع الامواج لتصل الي 2 متر علي الشواطئ خلال الثلاث أيام القادمة يكون ذروة ارتفاع الامواج يوم الاربعاء القادم.

وأفاد حامد متولي سكرتير عام الحى انه يتم متابعة حالة الشواطئ من خلال إدارة شواطئ العجمى في ظل تواجد مدير و مشرفي الإدارة ومراقبي الشواطئ حفاظاً على سلامة المصطافين.