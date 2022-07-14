غرفة عمليات التموين: انتظام عمل المخابز طوال إجازة عيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أشارت إلى انتظام العمل وإنتاج الخبز المدعم وتقوم الوزارة بتوفير حصص الدقيق لكافة المخابز على مستوى الجمهورية وصرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 5 قروش للرغيف.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى غرف العمليات المركزية بالمديريات التموينية تتابع توافر السلع بالأسواق، وكذلك عمل المخابز وعمل منافذ صرف السلع التموينية.

وكانت وزارة والتجارة الداخلية، قد أعلنت انه تم سداد مبلغ 82.1 مليون جنيه لأصحاب المخابز البلدية والتي تمثل تكلفة تصنيع الخبز عن 4 أيام، وذلك فى الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجارى ،وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات أصحاب المخابز البلدية عن تكلفة تصنيع الخبز.