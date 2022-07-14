عميد تربية نوعية عين شمس يكشف تاريخ مسرح طلعت حرب وتفاصيل تطويره

كتب محمود راغب

بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه، أعادت جامعة عين شمس ، مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية، لبريقه مرة أخرى لإحياء تاريخ عريق شهده هذا المسرح منذ سنوات عديدة مضت .

وكشف الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، تاريخ مسرح طلعت حرب، مؤكدا أن له تاريخ عظيم حيث وقف عليه عظماء الفن وحضر حفلاته كبار رجال الدولة والسياسة من بينهم مصطفي النحاس باشا رئيس الوزراء هذا الوقت و احمد ماهر باشا و أحمد حسن باشا و الشيخ مصطفي المراغني "شيخ الأزهر "

وأضاف عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن مسرح طلعت حرب بالكلية يعتبر واحد من أقدم المسارح الموجودة ، قائلا :"هنا كان يوجد قصر طلعت حرب المنزل الذى استخدمه فى الإقامة هو وأسرته تم بناءه عام 1920 وأرفق بهذا المنزل المسرح".

وتابع : وهذا المسرح كان له وظيفتين رئيسيتين كان يستخدمه لإقامة الحفلات الغنائية لكبار الفنانين وعرض الأقلام التى كان ينتجها ستوديو مصر حيث يتم نسخ الأفلام لعرضها على المسرح قبل عرضها على الجمهور العام فى حضور اصدقاء طلعت حرب باشا وبعض الوزراء ورئيس الوزراء".

وأشار إلى أن المسرح كان يستخدم أيضا فى فعاليات ثقافية متعددة منها فعاليات وطنية ومنها الاجتماعات الخاصة بتحرير الاقتصاد المصرى ولذلك يعتبر من أقدم وأعرق المسارح وعلى خشبته أبرز من غنى وأفضل من لحن فى تاريخ الموسيقى المصرية.

وتابع: استمر تنظيم الفعاليات حتى وفاة طلعت حرب 1940، حتى انتقلت ملكية القصر والمسرح بتبرع من أحفاده إلى وزارة التربية والتعليم، ثم إلى جامعة عين شمس لإنشاء كلية التربية النوعية .

وقال إن هذا المسرح كان منارة حتى 2010 ، حيث تعرض للحرق والنيران التهمت على كل ما فيه ، حتى عام 2018 والبدء فى التفكير فى إعادة بناء المسرح بتبرع من أحد البنوك وجامعة عين شمس

وأشار إلى أن المسرح بعد التجديد يسع 375 كرسى مجهز على أعلى مستوى من صوت وإضاءات، قائلا :"أعدنا إحياء هذا المسرح بعد خروج عن الخدمة على مدار 12 سنة ليصبح مجهز بأجهزة على أعلى مستوى ومعد لذوى الاحتياجات الخاصة ومكيف مركزيا".