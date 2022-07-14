عمرو حمزاوى: الحوار الوطنى بلا خطوط حمراء.. وهدفه الوصول للجمهورية الجديدة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو حمزاوى ، إن الحوار الوطنى هو حوار بلا خطوط حمراء وله مسار واحد يتمثل في الوصول إلى الجمهورية الجديدة، مضيفًا: أننا نعيش في جمهورية تنموية وجمهورية عادلة.. جمهورية الرأي والرأى الأخر.

وأضاف الدكتور عمرو حمزاوى، خلال حواره ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى: أننا في ظل جمهورية عادلة استعادت هيبة الدولة، وأعادت الأمن لربوع البلاد، كما استعادت هيبة مؤسسات الدولة، كما استعادت قوة الفعل لمؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور عمرو حمزاوى، أن مصر دورها الإقليمى والدولى يعود لبريق كان مفقود لفترة طويلة سواء دور مصر إقليميا أو دوليا، حيث إن مصر ستستضيف قمة المناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وهو ما يمثل استعادة عافية مؤسسات الدولة.

وأشار الدكتور عمرو حمزاوى، إلى أن الدولة العادلة تساوى بين الرجل والمرأة، وتمكن ذوى القدرات الخاصة من الحياة الكريمة، وتحترم الرأي والرأى الآخر، ولا تحتكر المعلومة، وهكذا أرى الحوار الوطنى أحد الوسائل المستخدمة للوصول للجمهورية الجديدة.